BCSM, bollettino dell'ultimo trimestre del 2025: netto miglioramento della situazione delle banche

Banca Centrale di San Marino, bollettino dell'ultimo trimestre del 2025: netto miglioramento della situazione delle banche

Buone notizie per il sistema bancario sammarinese. Dati in miglioramento, secondo il Bollettino trimestrale di BCSM ottobre-dicembre 2025.

La raccolta totale è aumentata di 109 milioni, arrivando a quasi 7miliardi (nello stesso periodo del 2021 era 5 miliardi e mezzo). Tra le voci, la raccolta del risparmio diretta è salita meno della raccolta indiretta.

Questo vuol dire che le persone che si rivolgono alle banche, preferiscono soluzioni diverse rispetto a quelle tradizionali, come ad esempio la custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari (+ 64milioni). La raccolta del risparmio invece è aumentata di 27 milioni rispetto a settembre 2025 e si attesta a 3,7 miliardi. La raccolta interbancaria è diminuita di 1 mln.

Il patrimonio netto bancario è arrivato a 358 milioni, aumentato di 14 milioni rispetto al trimestre precedente. Rapportato al totale dell'attivo, ha raggiunto l'8,1% rispetto al 7,9% del settembre 2025. Il valore dei prestiti, sia lordo sia netto, è aumentato. Le esposizioni lorde deteriorate, che si riferiscono al denaro che presenta incertezza nell'essere restituito, sono diminuite di 3 milioni.

Le sofferenze lorde, cioè i prestiti che non verranno restituiti, sono di 92 mln, in riduzione di 1 mln rispetto al trimestre precedente.

Un quadro positivo guardando lo storico degli ultimi anni, una crescita complessiva ed evidente. L'augurio è che si prosegua su questa traiettoria anche nel futuro.







