SISTEMA BANCARIO Bcsm: PayPal entra nel registro dei soggetti autorizzati

Bcsm: PayPal entra nel registro dei soggetti autorizzati.

PayPal entra tra a far parte del registro dei soggetti autorizzati ad operare a San Marino. Lo comunica Banca Centrale in una nota specificando che si tratta del primo operatore finanziario estero ad essere autorizzato ad operare in Repubblica. L'iniziativa, nata su impulso di Bcsm e portata a compimento grazie alla collaborazione di PayPal, si colloca nel più ampio percorso di internazionalizzazione del sistema finanziario sammarinese: presupposto fondamentale anche per lo sviluppo dell’economia reale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: