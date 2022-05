BERS su crisi russo-ucraina a Marrakech: Nicola Ceccaroli, Governatore Supplente per San Marino

La guerra in Ucraina è stata al centro della tavola rotonda nella Seduta Plenaria della Riunione Annuale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo che si è tenuta nei giorni scorsi a Marrakech. Dopo due anni di restrizioni pandemiche, la Repubblica di San Marino è stata rappresentata nell'occasione dal Governatore Supplente, Nicola Ceccaroli. Il Consiglio dei Governatori ha espresso solidarietà all’Ucraina e manifestato supporto alla BERS nel rispondere alla crisi in corso. La Banca, infatti, ha adottato un pacchetto di misure finanziarie fino a 2 miliardi di euro a favore di imprese, governi, enti locali e altre organizzazioni in Ucraina e altri paesi confinanti. Russia e Bielorussia contestualmente sono state sospese dall’accesso alle risorse della Banca con la chiusura degli uffici residenti di Mosca e Minsk.