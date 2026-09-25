SENZA CONFINI BEX a Rimini: San Marino diventa il 76° paese firmatario degli "Accordi Artemis" A sottoscrivere l'accordo a nome della Repubblica il Segretario di Stato Rossano Fabbri. Presenti alla cerimonia anche Gregory Mann, rappresentante della NASA in Europa e Joe Tordella, console generale degli Stati Uniti.

È un giorno storico per San Marino. Durante BEX, la fiera dedicata alla space economy a Rimini, il Titano ha aderito agli “Accordi Artemis”, un insieme di principi internazionali promosso dalla NASA e dal Dipartimento di Stato americano per guidare l'esplorazione civile e l'uso pacifico dello spazio.

A sottoscrivere l'accordo a nome della Repubblica il Segretario di Stato Rossano Fabbri. Presenti alla cerimonia anche Gregory Mann, rappresentante della NASA in Europa e Joe Tordella, console generale degli Stati Uniti.

"Abbiamo compiuto un passo importante verso lo spazio - afferma Rossano Fabbri - ma naturalmente tenendo i piedi per terra, sapendo che il nostro paese nella Space Economy ha, grazie alle proprie caratteristiche, un mare di opportunità. L'importante è sapere tracciare la rotta e comprendere quale parte di una filiera, di un'economia che è in crescita esponenziale, possa essere attrattiva per la Repubblica di San Marino, anche alla luce delle caratteristiche di celerità e di snellezza. Noi siamo un hub veramente importante, un hub tecnologico che può fare veramente la differenza".



L’obiettivo è creare le condizioni per attrarre sul territorio imprese, startup e investitori interessati al settore aerospaziale e, allo stesso tempo, permettere alle aziende sammarinesi di sviluppare tecnologie e servizi destinati anche all’utilizzo nello spazio.

Nel servizio le interviste a Rossano Fabbri (Segretario di Stato Industria), Gregory Mann (Rappresentante NASA in Europa) e Joe Tordella (Console generale Stati Uniti)

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