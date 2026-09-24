BEX Rimini, aerospazio: aperto tavolo di lavoro su accordo quadro tra San Marino ed Emilia-Romagna

L'intervista a John Mazza (Amministratore unico di San Marino Enterprise)

BEX Rimini, la fiera dedicata alla space economy, entra nel vivo. Nella seconda giornata di appuntamenti focus su "Innovazione, Transizione e Sviluppo Economico" nel seminario organizzato allo stand di San Marino. Tra i relatori di questa mattina il Segretario di Stato Alessandro Bevitori: "Come dicevo dall'inizio della legislatura, stiamo lavorando per cercare di far tornare San Marino la terra delle opportunità. In modo tale che San Marino possa essere anche, in particolare per i giovani, per le nuove generazioni, un'opportunità nel crescere e nel poter trovare soddisfazione. Vogliamo far sì che la nostra Repubblica possa sfruttare tutte le sue potenzialità. Ce lo diciamo da tanti anni. Oggi credo il nostro paese può effettivamente ricavarsi un ruolo di primaria importanza".

Nel pomeriggio la prima riunione del Tavolo di lavoro permanente sull'accordo quadro in materia di Aerospazio tra San Marino e la Regione Emilia-Romagna: "Sul tema dell'aerospazio - spiega John Mazza, amministratore unico di San Marino Enterprise - San Marino e la Regione Emilia-Romagna hanno firmato un accordo nel 2024 che fissava già un percorso di collaborazione proprio in quel contesto molto particolare e oggi abbiamo avuto il piacere di aprire il primo tavolo tecnico per metterci al lavoro, per condividere progetti e per iniziare a collaborare in maniera molto diretta, in maniera molto pratica e pragmatica su alcuni progetti che andremo a condividere. Tra l'altro la Regione Emilia-Romagna ha una serie di strutture, che sono sia strutture di ricerca, sia strutture di carattere imprenditoriale e industriale, che per noi saranno un tesoro, un patrimonio molto importante da poter condividere con loro e per aiutarci ad avviare il nostro percorso, che sarà ovviamente autonomo da quel punto di vista, ma fortemente intrecciato anche con le iniziative promosse dalla Regione Emilia-Romagna".

L'intervista a John Mazza (Amministratore unico di San Marino Enterprise)