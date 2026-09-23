BEX Rimini: San Marino intende crescere nella space economy, intesa con la NASA

La space economy è un uno di quei settori realmente senza confini. Un giro di affari che vale centinaia di miliardi di dollari nel mondo. Anche San Marino si sta progressivamente inserendo in questo gigantesco comparto. La Repubblica partecipa, con un proprio stand, al BEX 2026 in corso a Rimini: evento dedicato all'aerospazio che fa incontrare addetti ai lavori, amministratori pubblici e aziende. Presenti ospiti di primo piano, come il celebra astronauta Walter Villadei.

"San Marino può avere un ruolo - afferma il segretario all'Industria, Rossano Fabbri - e questo significa sapere individuare in quali parti della filiera San Marino possa essere di utilità. Noi non possiamo pensare di mandare i razzi nello spazio, ma possiamo sviluppare parti di filiera appetibili. Penso alla ricerca e sviluppo, alle collaborazioni con le istituzioni, alle università. Oggi San Marino, con la propria capacità decisionale e snella, con le proprie regole flessibili, può essere un hub tecnologico di grande attrazione".

Sul Titano sono già attive imprese del settore, dalla produzione di integratori fino ai piccoli componenti inseriti in mezzi e strutture più complesse. "Molte delle aziende sammarinesi - spiega Denis Cecchetti, direttore generale dell'Agenzia Sviluppo-Camera di Commercio - sono integrate nelle filiere italiane ed europee. L'aerospazio non è solo razzi o satelliti, ma è una serie di prodotti che hanno a che fare con l'assenza di gravità e con altre condizioni speciali. Quindi abbiamo già delle belle aziende, alcune anche strutturate, molto interessanti in Repubblica". "È un comparto che ha già raggiunto un valore economico di oltre 600 miliardi di dollari - aggiunge John Mazza, amministratore unico di San Marino Enterprise - e gli esperti stimano che, già entro pochi anni, arriverà a superare i mille miliardi di dollari".

La sola economia non basta: in arrivo nuove intese con le agenzie spaziali tra cui la NASA. "Abbiamo già avviato contatti sia con ESA e con ASI, quindi l'Agenzia Spaziale Europea e quella italiana", prosegue Mazza. "Con la NASA - dice - potremo entrare in Artemis: accordo multilaterale progettato e realizzato dagli Stati Uniti. Saremo il 74esimo Paese partecipante. La cerimonia della firma si terrà tra due giorni proprio qui al nostro stand".

Nel servizio le interviste a Rossano Fabbri (segretario di Stato Industria), Denis Cecchetti (direttore generale Agenzia Sviluppo - Camera Commercio San Marino) e John Mazza (amministratore unico San Marino Enterprise)







