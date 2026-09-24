BEX Rimini, Segretario Bevitori: "Lavoriamo per far tornare San Marino la terra delle opportunità"
Nel pomeriggio la prima riunione del tavolo di lavoro permanente sull'accordo quadro in materia di Aerospazio tra San Marino e la Regione Emilia Romagna
Seconda giornata di BEX Rimini, la fiera dedicata alla space economy. In mattinata focus su "Innovazione, Transizione e Sviluppo Economico" nel seminario organizzato allo stand di San Marino. Nel pomeriggio la prima riunione del Tavolo di lavoro permanente sull'accordo quadro in materiadi Aerospazio tra San Marino e la Regione Emilia Romagna.
Tra i relatori di questa mattina il Segretario di Stato Alessandro Bevitori: "Come dicevo dall'inizio della legislatura, stiamo lavorando per cercare di far tornare San Marino la terra delle opportunità. In modo tale che San Marino possa essere anche, in particolare per i giovani, per le nuove generazioni, un'opportunità nel crescere e nel poter trovare soddisfazione. Vogliamo far sì che la nostra Repubblica possa sfruttare tutte le sue potenzialità. Ce lo diciamo da tanti anni. Oggi credo il nostro paese può effettivamente ricavarsi un ruolo di primaria importanza".
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