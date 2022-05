Biagio Bossone torna alla guida di Abs

L'Associazione Bancaria Sammarinese accoglie altri quattro soggetti: BAC Life, BAC Investments SG, Carisp SG e BKN301. Che si aggiungono alle associate storiche: Banca Agricola Commerciale, Banca di San Marino, Banca Sammarinese di Investimento e Cassa di Risparmio. Rinnovate le cariche con la nomina, per il prossimo triennio, di Biagio Bossone a presidente, ruolo che ha già ricoperto da aprile 2017 a febbraio 2018. Bossone è stato inoltre presidente di Bcsm da aprile 2009 a febbraio 2010. Dal 2019, sempre in seno ad Abs, è nel comitato tecnico per la gestione degli Npl. Superata in via definitiva la fase della ristrutturazione, – si legge in una nota stampa – Abs auspica che “si gettino le basi per uno sviluppo sostenibile e duraturo del comparto bancario e finanziario sammarinese”.