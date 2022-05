ASSOCIAZIONE BANCARIA SAMMARINESE Biagio Bossone torna alla guida di Abs

Biagio Bossone torna alla guida dell'Associazione Bancaria Sammarinese. L’Assemblea lo ha nominato Presidente per il triennio 2022-2025. Bossone è un profondo conoscitore di San Marino, è stato Presidente di Banca Centrale nel 2009, dimessosi circa un anno dopo con il Direttore Luca Papi, in risposta alla rimozione da parte del Consiglio direttivo di BCSM dell'ispettore del Coordinamento della vigilanza Stefano Caringi per i controlli - si seppe poi - effettuati su Banca Partner. Ad Aprile del 2017 Bossone fu poi scelto alla guida dell'Associazione Bancaria Sammarinese, in sostituzione di Matteo Mularoni. Ruolo che ricoprì fino a febbraio del 2018 entrando, dal 2019, nel comitato tecnico per la gestione degli Npl. Oggi, da neo presidente, comunica che ABS ha allargato la propria base associativa, accogliendo altri quattro iscritti tra cui BKN301. Superata in via definitiva la fase della ristrutturazione, – si legge in una nota – l'Associazione auspica che “si gettino le basi per uno sviluppo sostenibile e duraturo del comparto bancario e finanziario sammarinese”.

