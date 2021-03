Bilanci 2019: Partiti e Movimenti in rosso con una sola eccezione I dati nella relazione conclusiva del Collegio dei Sindaci Revisori

Bilanci 2019: Partiti e Movimenti in rosso con una sola eccezione.

Diffusi i dati sui Bilanci di Partiti e Movimenti riferiti all’anno 2019. Tutti in rosso ad eccezione di Sinistra Socialista Democratica, forza politica oggi confluita in Libera, con 24.621 euro di utile. Repubblica Futura il partito con le perdite più alte, 98.221 euro.

“Sulla scorta della documentazione acquisita e delle informazioni ottenute nel corso delle verifiche effettuate, - si legge nella relazione conclusiva del Collegio dei Sindaci Revisori - ritiene di poter ragionevolmente affermare che i bilanci, con una sola eccezione, siano stati redatti con chiarezza e rappresentino in modo veritiero la situazione economico patrimoniale dei singoli Partiti/Movimenti”.

Nel resoconto – lo ricordiamo - non figurano "Noi per la Repubblica", "Domani Motus Liberi", e la stessa "Libera", nate a seguito delle elezioni politiche del Dicembre 2019, dunque il loro primo bilancio dovrà essere redatto e depositato per l'anno 2020.



