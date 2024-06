SAN MARINO Bilanci banche, Gatti: "Cresce la liquidità del sistema, ma tanto lavoro da fare"

Il Segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti, commenta gli ultimi dati del settore bancario, con i quattro istituti di credito del territorio in utile nel 2023. "Non c'è da cantare vittoria - commenta Gatti - nel senso che c'è ancora tanto lavoro da fare. Sicuramente, però, il trend è in ascesa: il sistema bancario sta crescendo in termini di liquidità. Nel breve termine supera il miliardo. Tutto questo si riflette in positivo sui conti economici delle banche, già per il secondo anno in positivo".

E in merito all'operazione di cartolarizzazione degli Npl, spiega Gatti, "il bilancio è positivo. Nella prima tranche che si chiuderà a giugno ci sarà un surplus rispetto a quanto preventivato. Ci auguriamo che questo possa procedere e sono ottimista. Il fatto di essere in avanzo mi fa essere sufficientemente sereno".

Nel video l'intervista a Marco Gatti (segretario di Stato alle Finanze)

