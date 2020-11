Bilancio 2021 da un miliardo di euro

I dati sul bilancio previsionale

1.026.260.939 euro. A tanto ammonta il bilancio previsionale 2021 e la voce principale in entrata è di 503.559.577 euro derivanti dall'accensione di mutui e prestiti, mentre 427.367.400 euro arriveranno dalle tasse e dalle imposte. Per quel che riguarda invece le uscite le voci principali sono i 648.666.344 euro di spese correnti e i 272.508.403 di rimborso prestiti.



Nel Bilancio dello Stato confluiscono i singoli bilanci delle aziende e degli enti di natura pubblica e una quota importante è imputabile, come sempre, all'Istituto Sicurezza Sociale. Per il pareggio ISS il prossimo anno il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare un contributo di 86 milioni di euro. Per le Poste Spa lo Stato concorrerà ai fine del raggiungimento del pareggio con un contributo di 825.098 euro. L'azienda dei servizi per il prossimo anno viene invece autorizzata ad utilizzare proprie riserve o propri finanziamenti fino 33.120.000, a copertura delle previste opere di investimento. L'uscita 2021 destinata al finanziamento dei partiti e dei movimenti politici si attesta a 1.084.772. Il testo depositato approderà in Consiglio nella prossima seduta, non ancora fissata, e come sempre subirà variazioni prima dell'approvazione definitiva prevista come sempre nell'ultima sessione consigliare dell'anno.