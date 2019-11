Bilancio al centro del direttivo Csu: anagrafica debitori delle banche è un "obiettivo", importante la condivisione

Si torna a parlare di bilancio, in questo caso con la lettura data dalla Centrale sindacale unitaria. Questa mattina la riunione congiunta dei direttivi di Csdl e Cdls. Al centro proprio il bilancio previsionale dello Stato votato in Consiglio. Il direttivo ha preso atto, fa sapere la Csu, della "sintesi accettabile" raggiunta, parlando, allo stesso tempo, di una "sostanziale sconfessione" del tavolo istituzionale da parte di diverse forze politiche. Il sindacato si è soffermato poi su due articoli del testo.

L'articolo 12 sull'anagrafica dei debitori delle banche, ritirato in attesa di verifiche della sua compatibilità con normative europee in materia, "non deve considerarsi una partita chiusa, ma un obiettivo da realizzare". Poi il riferimento all'articolo 22 che istituisce il "tavolo quadripartito" che "non deve essere una commistione di ruoli", prosegue la Csu, ma, in sostanza, un organo di confronto e di condivisione. Elementi, questi, essenziali per garantire "coesione sociale".