Bilancio dello Stato: Osla preoccupata per la sostenibilità

Bilancio dello Stato: Osla preoccupata per la sostenibilità.

In vista dell'approvazione del bilancio dello Stato, Osla è preoccupata per la previsione del Congresso di Stato: per il 2022 si parla di circa 80 milioni di euro di sbilancio tra entrate e uscite, per il 2023 di 71 milioni, per il 2024 di 53,5 milioni. "Significa che in tre anni si stima un deficit di oltre 200 milioni di euro per le casse pubbliche - scrive l'Organizzazione degli imprenditori - Se a questo si aggiungono lo sbilancio del Fondo pensioni, anch’esso di decine di milioni di euro ogni anno, e le previsioni di perdita dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi pubblici per i prossimi 3 anni, la situazione risulta veramente critica". Il timore di Osla, oltre a dover rimborsare prestiti precedentemente contratti, ai primi del 2024 "dovremo assumere nuovo debito per pagare quello già contratto e che le risorse non saranno state impiegate per il rilancio dell’economia ma per supportare la spesa corrente".

[Banner_Google_ADS]

"Continuare a posticipare le riforme strutturali di cui San Marino ha bisogno - prosegue preoccupata l'Organizzazione - significa aumentare il peso dei debiti sulle spalle delle giovani generazioni. In secondo luogo, senza le riforme ed i necessari investimenti, contrarre nuovo debito costerà ancora di più. E non ce lo possiamo permettere".

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: