Bilancio positivo per gli Spring Meetings, Gatti: "Approvate le politiche degli ultimi due governi"

Positivo il bilancio della missione a Washington dei segretari di Stato alle Finanze e all'Industria, Marco Gatti e Rossano Fabbri, per gli Spring Meetings. A sottolinearlo è lo stesso Gatti che parla dell'approvazione, da parte degli esperti Fmi, delle ricette e delle azioni compiute da San Marino negli ultimi anni. Al centro dell'evento, preparatorio agli Annual Meetings, il dossier energetico, dopo lo scoppio della guerra in Iran e il blocco – intermittente - di Hormuz.

"Il Fondo Monetario - afferma Gatti - ha espresso un compiacimento per il percorso di San Marino in questi anni, quindi un'approvazione delle politiche dei due governi, del precedente e di quello attuale, spronandoci a continuare in questo senso. Politiche attente e mirate che hanno rafforzato il bilancio dello Stato e l'intera economia, in particolare la crescita del settore finanziario rispetto alle grandi criticità del passato. Dall'altra parte, visto che nel mese di maggio e di giugno avremo una revisione dei rating da parte delle agenzie, abbiamo interagito, insieme con il collega Fabbri, con i vertici di Fitch e di Standard & Poor's per prepararci al meglio a ulteriori upgrade da raggiungere nel corso del corrente anno".

Agli Spring Meetings hanno partecipato anche i vertici di Banca Centrale, con la presidente Catia Tomasetti e il direttore generale Andrea Vivoli, in un periodo storico che vede la raccolta bancaria sfiorare i 7 miliardi di euro. "Il sistema - commenta Gatti - ha ripreso la fiducia che merita. E' molto più solido rispetto al passato ed è anche molto più stabile nella prospettiva, perché è una raccolta bancaria che per la maggior parte è costituita da residenti".

Nel servizio l'intervista a Marco Gatti – Segretario di Stato alle Finanze









