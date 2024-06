Bilancio Poste spa: utile in aumento di oltre 300mila euro in un anno La divisione postale riduce le perdite di 750mila euro in tre anni, con un deficit, nel 2023, di 123.387 euro

Un bilancio che riflette la trasformazione organizzativa e gestionale avviata con la redazione del primo piano industriale e la conversione in società multiservizi. Risultati cui plaude il Cda, a seguito dell'Assemblea che ha approvato il bilancio 2023.

Dati in crescita: margine operativo lordo di oltre 1 milione 250mila euro (1.268.000), fatturato che supera gli 8 milioni e 800mila euro rispetto agli 8 milioni e 300mila del 2022. E un utile che aumenta di 300mila euro, superando il milione di euro (1.065.154 rispetto ai 761.710 del 2022). Analisi differenziata per le due aree gestionali. La divisione postale riduce le perdite per 750mila euro in tre anni, registrando un deficit di oltre 123mila euro – erano quasi 900mila nel 2020 - nonostante il drastico calo dei volumi della corrispondenza dovuti alla trasformazione digitale – segnala Poste – e grazie alla diversificazione del fatturato aziendale e ad una azione di spending review.

In crescita invece il settore filatelico e numismatico: utile di 1milione 200mila euro; il fatturato aumenta di 200mila euro, arrivando a 4 milioni 600mila euro, grazie a un incremento delle vendite di prodotti. Il Direttore Generale, Gian Luca Amici sottolinea un risultato ottenuto agendo su più dimensioni: la riorganizzazione aziendale, l’acquisizione di nuove attività e l’erogazione di nuovi servizi, lo studio e la realizzazione di nuovi prodotti.

