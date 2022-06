Bilaterale San Marino-Montenegro sull'innovazione applicata all'imprenditoria

Bilaterale tra il Segretario Industria Fabio Righi e Biljana Scepanovic Ministro della Scienza e dello Sviluppo Tecnologico del Montenegro. In Portogallo per i lavori della XXVIII Conferenza Ministeriale di Eureka. È stata l'occasione per confrontarsi su temi di comune interesse e costruire una proficua collaborazione tra i due Paesi entrambi impegnati a sviluppare il settore dell’innovazione applicata al mondo imprenditoriale ed economico.

Il Ministro Scepanovic ha proposto al Segretario Righi il rinnovo del Memorandum of Understanding sulla collaborazione scientifica e tecnologica di sei anni fa. L’accordo è la base per sviluppare e intensificare cooperazione nei campi dello sviluppo tecnologico e nel settore dell’innovazione. Il Segretario Industria ha ribadito la volontà del Paese di diventare, sul piano internazionale, un hub tecnologico in cui progettare e promuovere soluzioni all’avanguardia per lo sviluppo del contesto economico imprenditoriale. Se ne riparlerà in un successivo incontro in Montenegro.

