Bit Digital 2021: San Marino presenta la sua offerta

Domani al via la prima edizione in digitale della Borsa internazionale del Turismo. Fino all'11 maggio sarà dedicata agli incontri B2B tra gli operatori di settore e si proseguirà dal 12 al 14 maggio con altri tre giorni dedicati ai consumatori e alla promozione dell’offerta turistica a 360°. L’Ufficio del Turismo di San Marino sarà presente all’interno di Expoplaza con la propria area che funge da stand virtuale per promuovere la destinazione e cogliere le opportunità di networking con i key player del comparto turistico.







All’interno dell’area dedicata al Titano saranno presenti gli operatori sammarinesi GHSM Group, Mondo Immagine, San Marino Events, San Marino International, San Marino Outlet Experience. Seguendo il trend di Bit Digital anche VisitSanMarino diventa sempre più digital! A breve, sul sito www.visitsanmarino.com sarà possibile acquistare soggiorni presso le strutture ricettive del territorio ed anche 'experience' ed attività che compongono l’offerta del turismo Outdoor. Non mancheranno anticipazioni sul fitto calendario di eventi per l’anno 2021 che si svolgeranno seguendo scrupolosamente i protocolli di sicurezza.