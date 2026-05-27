“Bitcoin Capital Summit” arriva a San Marino, in collaborazione con Cassa di Risparmio

Più di un semplice evento tecnico, "Bitcoin Capital Summit" si configura quale spazio di confronto concreto e di interpretazione del cambiamento: non solo cos’è e com'è nato Bitcoin, ma informazioni utili a comprendere il suo impatto e la sua evoluzione. “Inciderà sempre di più sul nostro modo di vivere – rileva il Direttore di Cassa di Risparmio, Luca Simoni nel suo saluto iniziale –, la banca sta già esplorando la possibilità di ottenere le necessarie autorizzazioni per deposito, acquisto e vendita di valuta bitcoin”. Una infrastruttura finanziaria globale vera e propria - ricorda Luca Esposito di Blockstream Capital Partners - che deriva non da una decisione politica, ma da una esigenza della società”. C'è chi potrebbe considerarlo un fenomeno rischioso, come rassicurare chi possa avere dei dubbi in proposito? "È un fenomeno che va compreso, - osserva Esposito - quindi alla base di tutto, della conoscenza, c'è lo studio. Quindi va approfondito un passo alla volta con gli specialisti del settore e con gli istituti locali prima che diventi un qualche cosa che poi tutti possono, come dire, valutare. Quindi va studiato ed approfondito".

Dal prof. Giovanni Santostasi, autore del manuale The Physics of Bitcoin, interessanti suggestioni sulla validazione scientifica dello strumento. "Abbiamo scoperto che Bitcoin si comporta come un sistema naturale- afferma Santostasi -; segue un po' queste leggi che troviamo un po' per tutto in natura, nel modo in cui cresce sia il prezzo ma anche l'energia che viene usata da Bitcoin e così via. Segue questi andamenti che si possono prevedere col tempo, che sono molto simili al comportamento del metabolismo negli animali, oppure come crescono le galassie e così via. Sembra una cosa strana, ma è così. Da punto di vista delle strutture sociali o creazioni umane, le città crescono esattamente con queste leggi che ho trovato in Bitcoin. Quindi è molto simile all'economia di una città, una città che si sta facendo internazionale, dove diverse persone partecipano in tutto il mondo. Quindi non è una cosa speculativa, come molte persone pensano, soprattutto magari in Italia, dove c'è un po' di critica verso le criptovalute in generale. Bitcoin è unico, infatti è diverso dalle altre criptovalute, nel senso che appunto cresce come questi sistemi naturali".

C'è poi il grande tema della custodia: perché non basta possedere monete digitali. Sullo sfondo, “la fine del periodo transitorio con la regolamentazione europea MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation) e l'avvento delle licenze CASP (Crypto-Asset Service Provider)”. "Quando si parla di Bitcoin la custodia è un elemento centrale - sottolinea Alessandra Grendele, Direttrice Generale CONIO Srl - perché è il punto di convergenza tra la tecnologia, la regolamentazione e la fiducia. Quindi per noi custodia significa creare fiducia, fiducia verso il cliente finale, il risparmiatore, chi si approccia ai Bitcoin e dall'altra parte fiducia anche per le istituzioni, le banche che vogliono e sentono la responsabilità di offrire questo servizio ma vogliono farlo in un contesto regolamentato. Diversi sono i modelli di custodia che si sono osservati, noi crediamo nel modello a più firme che consente quindi di garantire massima sicurezza di recupero delle chiavi e quindi dei fondi che rimangono proprietà reali del cliente e al tempo stesso azzerano altri rischi che possono verificarsi. E c'è un tema importante che è un po' quello che tutti stiamo aspettando con la fine del periodo transitorio della regolamentazione MiCAR, l'avvento delle licenze per CASP, appunto gli operatori che operano tecnologicamente ma non solo nell'ambito cripto, licenza Micar che apre ora un nuovo scenario, un nuovo futuro al mondo dei Bitcoin in un contesto strutturato e regolamentato".