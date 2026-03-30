REBRANDING BKN301 cambia nome: da oggi si chiama Klirway La scelta, spiega la società, rappresenta l'evoluzione di un percorso avviato negli ultimi anni, continuando con la modernizzazione dell'infrastruttura dei pagamenti del Paese

BKN301 diventa Klirway. Cambio di denominazione sociale per l’istituto di pagamento sammarinese, deliberato dopo l’assemblea dei soci dello scorso 23 marzo. La scelta del nuovo nome, spiega la società in una nota, rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso avviato negli ultimi anni, continuando con il processo di modernizzazione dell’infrastruttura dei pagamenti del Paese. Il rebranding, spiega il fondatore e Ceo, Stiven Muccioli, riflette anche il grande sviluppo dell’azienda fuori dai confini nazionali. Per i clienti, viene assicurato, non cambia nulla: tutti i rapporti contrattuali, accordi commerciali, autorizzazioni e condizioni attualmente in essere rimangono invariati e pienamente efficaci.

I prossimi sviluppi delle attività di pagamento a San Marino dunque, dice ancora Muccioli, saranno fatti sotto il brand Klirway, e l’istituto prevede molti investimenti nel territorio nei prossimi anni. Dopo il lancio nei mesi scorsi di 301Pay, la piattaforma per accettazione e gestione dei pagamenti, si confermano gli obiettivi annunciati nel 2021: ampliare l’offerta dei circuiti di pagamento, espandere le soluzioni nel settore carte e servizi. “Siamo pronti a inaugurare un nuovo capitolo, fatto di tecnologia, innovazione e attenzione all’esperienza dei clienti”, dice il consigliere delegato di Klirway, Federico Zambelli Hosmer.

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