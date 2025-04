FINTECH BKN301, nuova fase di crescita: festa per l'aumento di capitale nella sede di Rovereta Il Ceo Stiven Muccioli: "Prossimamente speriamo di annunciare l'acquisizione di qualche interessante operatore"

“Celebrating Series B”. Il Gruppo BKN301 in festa con amici e sostenitori nella sede di Rovereta - presenti i Segretari di Stato Alessandro Bevitori e Matteo Ciacci - per aver chiuso con successo un aumento di capitale da 21 milioni e mezzo di euro, diretto al sostegno della crescita del Gruppo attraverso sviluppo organico e acquisizioni strategiche. Fondi che inoltre saranno impiegati per potenziare il 'Banking-as-a-Service', ormai un modello di riferimento per il settore finanziario. Soluzione che offre servizi di core banking, elaborazione pagamenti, wallet digitali, emissione carte e tanto altro.

"Siamo uno dei pochi Serie B conclusi in Italia - commenta Stiven Muccioli, Founder & Ceo BKN301 - e per una società che ha lavorato in Europa negli ultimi mesi, quindi siamo molto orgogliosi di questo risultato, è un risultato importante anche per San Marino perché noi comunque siamo partiti da qua qualche anno fa e siamo orgogliosi oggi da, diciamo, dalle nostre varie sedi, tra cui Londra, Milano, Doha, di essere riusciti a scalare il nostro business sul mercato del bancario internazionale, quindi siamo contenti e orgogliosi di questo risultato. Stiamo lavorando ad acquisizioni all'estero su società in ambito di artificial intelligence e quindi, diciamo, prossimamente speriamo di annunciare l'acquisizione di qualche interessante operatore. Questo avrà ovviamente un impatto anche sulla società che abbiamo a San Marino che, diciamo, è la nostra società vigilata di pagamenti che c'è in Repubblica, che ovviamente avrà alle spalle un gruppo sempre più solido, sempre più forte e che continuerà a investire in innovazione e in nuovi progetti per, diciamo, i prodotti anche che verranno poi sviluppati a San Marino".

BKN301 chiude, dunque, un Series B round milionario, al servizio della nuova fase di crescita. Aumento di capitale sottoscritto da partner che hanno già confermato fiducia nel progetto e da nuovi investitori istituzionali, industriali e privati tra cui Azimut Libera Impresa SGR, SIMEST, Alisei Forinvestments di Aldo Fumagalli, Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital. E proprio Enrico Fili per Cdp spiega le ragioni di una scelta. "Investiamo in aziende innovative, in start-up, e BKN incarna proprio questo, - conferma il Responsabile Digital Transition Cpd - è un'azienda che è cresciuta in pochi anni, ha dimostrato di essere già internazionale, è riuscita a attrarre grandi talenti, quindi ha una sfida tecnologica importante ma un mercato altrettanto grande, è un team che ha dimostrato in questi anni di saper fare le cose, quindi per noi è proprio un ottimo investimento".

Nel video le interviste a Stiven Muccioli, Founder & Ceo BKN301 ed Enrico Fili, Responsabile Digital Transition Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: