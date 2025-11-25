BKN301: nuovo capitolo di crescita con BlackRock, il più grande fondo d'investimento al mondo

"Abbiamo annunciato questa mattina un'estensione del nostro round di serie B nel capogruppo inglese di BKN301 che ha appunto anche la sua controllata qua a San Marino E che raggiunge quindi 33 milioni di euro di raccolta - spiega Stiven Muccioli, Founder & CEO di BKN301 - con l'ingresso anche di BlackRock che è il più grande fondo di investimento al mondo e quindi per noi e anche per San Marino direttamente è un grande risultato".

Il nuovo apporto finanziario consentirà a BKN301 di accelerare la propria roadmap e scalare la sua piattaforma di digital banking nei mercati EMEA: Europa, Medio Oriente e Africa. Grazie alla linea di credito da fondi e conti gestiti da BlackRock è stata acquisita Planky, società tecnologica britannica specializzata in soluzioni per l’analisi finanziaria basate sull’AI e Open banking. Questo permetterà a BKN301 di integrare nella propria piattaforma di digital banking una soluzione di AI e data analytics. In questo modo banche e fintech che utilizzano la tecnologia di BKN301 possono offrire esperienze di banking digitale più intelligenti, rapide e personalizzate.