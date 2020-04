Blocco mutui e buoni spesa, UCS "tutelare le fasce deboli" In settimana nuovo confronto con il Governo

Unione Consumatori Sammarinesi, in attesa del nuovo incontro telematico con il Governo, comunica che il rapporto instaurato con esecutivo, ISS, BCSM e ABS è frequente e collaborativo e si dice convinto che il Governo non si avvierà sulla strada dei tagli o prelievi come sistema risolutivo alla ripresa post virus. La Presidente Francesca Busignani chiede di mettere in campo, in attesa dell'apertura di linee di credito per il reperimento di liquidità dall'esterno, tutte le azioni possibili a tutela dei cittadini: dal blocco dei mutui ai buoni spesa o accrediti su smac alle famiglie più in difficoltà .

