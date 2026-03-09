DEBITI E OBBLIGAZIONI Bolla AI e big tech Usa: cosa succede se tutto precipita? "È rischio sistemico" L'analisi di Massimo Villani, Senior advisor Banca Patrimoni Sella, esperto di mercati

Dal salto tecnologico e l'euforia Intelligenza Artificiale al rischio che la 'bolla AI' presto o tardi scoppi. Per far fronte ad un enorme volume di investimenti annunciati, le società 'growth' americane stanno emettendo enormi quantità di debito e obbligazioni, acquistate in larga parte dai grandi fondi finanziari che sono azionisti delle stesse Big Tech. "Voi potete vedere i CDS come sono saliti su Oracle, ad esempio, - afferma Massimo Villani, Senior advisor Banca Patrimoni Sella - e come il debito su 4 mila miliardi di investimenti previsti nei prossimi anni stia crescendo a tassi significativi. Ma tutti questi investimenti avranno una domanda? Avranno un giusto e corretto ritorno sul capitale investito? - si chiede - E poi nasce anche il rischio che recentemente abbiamo visto col fondo Blue Owl e vengono i dubbi sulla loro capacità di sostenere nel tempo ripagando non solo l'azionista ma anche il creditore".

C'è poi quello che Villani chiama “sistema Nvidia”. "Che è fatto di correlazioni nel mondo della tecnologia, - spiega Villani - ovvero ci sono finanziamenti non solo di tipo commerciale ma anche relazioni di tipo finanziario tra le varie società tecnologiche che legano molte società tra loro. Faccio un esempio: Nvidia finanzia, entra nel capitale e finanzia tramite crediti commerciali OpenAI. OpenAI lavora con Oracle, Oracle lavora con Nvidia e quindi si crea una circolarità significativa di capitale che impatta nel momento in cui qualche società di questi anelli che creano relazioni a doppia mandata, possa avere dei problemi. Se una di queste società ha dei problemi la connessione con le altre diventa facilmente un virus che attacca tutto il sistema".

Nel video l'intervista a Massimo Villani, Senior advisor Banca Patrimoni Sella.

