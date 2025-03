L’Unione Consumatori Sammarinesi segnala una bolletta di oltre 5.000 euro ricevuta da una mamma single per una perdita dovuta a un malfunzionamento dell’addolcitore. L’assicurazione non copre questi consumi e non tutti gli utenti hanno una polizza attiva. UCS consiglia di verificare i contratti e chiede letture più frequenti per evitare sprechi e costi elevati. Inoltre, propone che in casi simili il dovuto venga calcolato al costo della materia prima, riducendo notevolmente l’importo da pagare.