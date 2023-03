Bollette: dal 1° aprile la tariffa del gas verrà indicizzata

Novità sulle bollette: a partire dal prossimo 1° aprile la tariffa del gas verrà indicizzata, quindi variabile con l'andamento dei mercati. Lo stabilisce l'Autorità per l'energia con delibera che uscirà ufficialmente tra oggi e domani. “Dopo l'estate – anticipa, inoltre, il Presidente Marco Affronte – agli utenti verrà data la possibilità di scegliere una tariffa indicizzata oppure fissa sia per il gas, sia per l'energia elettrica”.

Nel Paese, e con evidenze sui social, monta intanto la rabbia per le bollette altissime del gas che stanno arrivando nelle case dei sammarinesi in questi giorni: tariffe “stellari” legate al costo di mercato di novembre/dicembre scorsi.