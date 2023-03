Bollette: dal 1° aprile la tariffa del gas verrà indicizzata. Lonfernini: "Interventi tardivi"

Novità sulle bollette: a partire dal prossimo 1° aprile la tariffa del gas verrà indicizzata, quindi variabile con l'andamento dei mercati. Lo stabilisce l'Autorità per l'energia con delibera che uscirà ufficialmente nei prossimi giorni. “Dopo l'estate – anticipa, inoltre, il Presidente Marco Affronte – agli utenti verrà data la possibilità di scegliere una tariffa indicizzata oppure fissa sia per il gas, sia per l'energia elettrica”, come già avviene in Italia.

Ringrazia intanto l'Autorità con una punta di sarcasmo per aver comunicato tramite Rtv la decisione assunta, il Segretario di Stato per i rapporti con l'Aass: "Quando la delibera giungerà sul tavolo della Segreteria - commenta Teodoro Lonfernini - farò le dovute valutazioni su interventi purtroppo in profondo ritardo rispetto alla strategia che prevedeva tempistiche pressoché immediate. Il Governo - conclude - con i decreti ha messo al riparo la situazione".



Nel Paese, e con evidenze sui social, monta intanto la rabbia per le bollette altissime del gas che stanno arrivando nelle case dei sammarinesi in questi giorni: tariffe “stellari” legate al costo di mercato di novembre/dicembre scorsi.