TARIFFE Bollette, dopo il gas arriva il decreto energia Anis "Bene gli interventi ma serve competitività"

Come annunciato ieri dal Congresso di Stato, il decreto legge sull'energia fissa gli sconti per le utenze domestiche e aziendali. Pubblicato nel Bollettino Ufficiale è il n. 27 a firma dei Capitani Reggenti, prevede tra le altre cose - nell'unico articol o- il riconoscimento di una riduzione dell'indice di riferimento del PUN pari a 0,030 euro al kilowattora e benefit per la parte produttiva che domestica. Il Segretario con delega all'AASS Teodoro Lonfernini ha parlato di uno sconto variabile tra il 17 e il 20% rispetto alla tariffa attuale, che esattamente come per il decreto per calmierare il gas naturale- ratificato oggi- sarà applicato sui consumi dal 1 gennaio al 31 marzo.

In una nota Anis rileva che mentre per il gas il Governo ha fatto la scelta di mantenere la tariffa in vigore precedentemente senza applicare i nuovi aumenti previsti dall'Autorità, sull'energia elettrica la decisione ha dovuto tenere conto anche del raffronto con gli interventi messi in campo dall'Italia. Per gli Industriali il rischio è che torni ad essere superiore – e dunque svantaggiosa per le aziende sammarinesi- qualora il PUN aumentasse nelle prossime settimane. Altro aspetto che genera preoccupazione è il prezzo del gas: mentre quello sammarinese rimane alla tariffa fissa superiore a 70 euro al megawattora, pochi giorni fa ad Amsterdarm sono stati toccati i 49,5 euro a megawattora.

“Bene dunque gli interventi per calmierare le tariffe energetiche, ma per le imprese – ribadisce Anis- è fondamentale essere competitive e poter programmare le proprie attività”. Si torna ad invocare interventi più strutturati sia per l' approvvigionamento sia per investimenti mirati, come le norme per la cogenerazione industriale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: