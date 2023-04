CARO ENERGIA Bollette: "Rivedere scaglioni e tariffe" Comunicato di Csdl, Cdls, Sportello Consumatori e Asdico

Bollette: "Rivedere scaglioni e tariffe".

Dopo l'incontro con l'autorità per l'energia, Csdl, Cdls, Sportello Consumatori e Asdico, tornano – con un comunicato - a sollecitare la revisione degli scaglioni e delle tariffe relative alle bollette di gas ed energia elettrica. “In assenza di letture reali al termine di ciascun mese, l’indicizzazione – si legge sulla nota - produrrà bollette del gas non corrispondenti all’effettivo consumo”. Rivolto l'invito ai cittadini ad avvalersi della possibilità, registrandosi sul sito dell’AASS, di caricare l’autolettura al termine di ciascun mese. Rimarcata la necessità di adeguare gli importi dei consumi effettuati in maniera diversificata in base alla composizione dei nuclei familiari, distinguendo tra famiglie numerose o meno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: