Bollettino di statistica: aumentano le imprese. Sds Fabbri: "Tessuto solido e dinamico"

Crescita, innovazione e occupazione qualificata: il terzo trimestre 2025, da luglio a settembre, segna un bilancio positivo per l’economia sammarinese. Secondo i dati del Bollettino di statistica, il sistema imprenditoriale del Titano mostra segnali di consolidamento e fiducia. Le imprese attive sono 5.329, in aumento dell’1,9% rispetto allo scorso anno. Una crescita trainata dai settori ad alto valore aggiunto: finanza, assicurazioni, sanità e servizi professionali avanzati.

Segnali positivi anche dalla manifattura, dal commercio e dalle costruzioni: comparti che continuano a generare nuova occupazione e investimenti. La fotografia del tessuto produttivo è quella di un sistema vitale e diversificato, capace di innovare e guardare ai mercati esteri. Le Segreterie al Lavoro e all’Industria sottolineano il ruolo delle politiche pubbliche nel sostenere digitalizzazione, internazionalizzazione e transizione ecologica.

Sul fronte occupazionale, prosegue la tendenza positiva: i lavoratori dipendenti superano quota 23 mila, in aumento del 2,5% in un anno. Il ricorso alla Cassa Integrazione resta contenuto, con un calo del 4,2% nei primi sei mesi del 2025. Per il Segretario all’Industria, Rossano Fabbri, i dati confermano la “resilienza e la capacità di innovazione delle imprese sammarinesi”. Mentre il Segretario al Lavoro, Alessandro Bevitori, parla di un mercato del lavoro “solido e sempre più qualificato”.















