TERZO TRIMESTRE Bollettino di Statistica: il Turismo fa il boom rispetto al 2020

La Repubblica si conferma una meta apprezzata dai turisti. E' quanto emerge dal bollettino del terzo trimestre elaborato dall’Ufficio di Statistica. Il settore del Turismo infatti registra un incremento del 31,5% rispetto all'anno scorso. Se si guarda al dato complessivo dei primi nove mesi del 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, l'affluenza di visitatori è aumentata del 25%. A fare il boom sono le strutture ricettive, che registrano un +70%, con una media di due notti trascorse per ogni persona arrivata. Quasi tutti provengono dall'Europa e per il 68% dall'Italia. Le presenze legate al turismo vaccinale nel periodo luglio – settembre sono state quasi 1400.

Per quanto riguarda le imprese del territorio, al 30 settembre 2021, si registra un incremento di 88 aziende rispetto all'anno precedente, l'1,8% in più. Bene anche il lavoro: alla stessa data hanno trovato impiego 415 persone, l'1,8% in più dell'anno scorso. Si contano1.064 disoccupati, ma sono 688 quelli in senso stretto: il 4% della popolazione, un punto e mezzo in meno rispetto al 2020. La Cassa integrazione è stata richiesta da 755 aziende nel periodo gennaio-giugno 2021, di cui 459 per Covid. Nello stesso periodo del 2020 a farne ricorso erano 1.721, più del doppio.

