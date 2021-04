PRIMO TRIMESTRE Bollettino statistica: l'ombra del Covid su dati economici e saldo naturale Diffuso dall'Ufficio statistica il bollettino relativo ai primi tre mesi dell'anno

Bollettino statistica: l'ombra del Covid su dati economici e saldo naturale.

Per quel che riguarda la popolazione al 31 marzo 2021 i residenti sono 33.604 unità e la popolazione presente, comprendente anche i soggiornanti, ammonta a 34.765. I cittadini sammarinesi sono aumentati di 56 unità, mentre i deceduti sono stati 90, 9 in meno rispetto al primo trimestre 2020. Le persone decedute per cause legate al Covid sono 28 (31,1% del totale). Il saldo naturale relativo ai primi tre mesi del 2021 è pari a -34 unità, lo scorso anno era pari a -49 unità. I matrimoni celebrati sono stati 11.

Sul fronte delle imprese il totale di quelle presenti ed operanti in Repubblica è pari a 4.920 unità registrando, rispetto al 31 marzo 2020, un decremento di 33 aziende. Analizzando i vari settori il Commercio è cresciuto di 9 unità, + 10 per “Istruzione e Cultura”, mentre variazioni negative si rilevano per le “Attività manifatturiere” (-17 unità), “Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche” (-12 unità) e “Altre attività di Servizi” (-10 unità pari).

Il Covid si fa sentire nei dati relativi la turismo: in tre mesi 76.257 visitatori sono saliti sul Titano (-54% rispetto allo stesso periodo del 2020).

[Banner_Google_ADS]



22.520 le persone che compongono la forza lavoro con una diminuzione 261 unità rispetto al 2020, imputabile interamente ai lavoratori dipendenti del settore privato. 1.626 sono lavoratori indipendenti, 1.048 sono i disoccupati totali (4,7%), di cui 803 sono disoccupati in senso stretto. I lavoratori dipendenti del settore privato, nell’ultimo anno sono diminuiti complessivamente di 113 unità; la diminuzione più consistente si rileva nei settori: “Noleggio, Agenzie di Viaggio, Servizi di supporto alle imprese” (-75 lavoratori), “Attività dei Servizi di Alloggio e Ristorazione” (-40 lavoratori), “Altre attività di servizi” (-33 lavoratori) e “Attività Finanziarie e Assicurative” (-31). I settori che hanno aumentato il numero di lavoratori impiegati sono: “Trasporto e Magazzinaggio” (+36 lavoratori), “Servizi di Informazione e Comunicazione (+39 lavoratori ) e “Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche” (+28 unità lavoratori). Nel Settore Pubblico Allargato i lavoratori sono diminuiti di 26 unità nell’ultimo anno. Negli ultimi dodici mesi il numero di frontalieri è diminuito di 280 unità.

Infine, sul fronte trasporti, al 31 marzo 2021 il totale dei veicoli registrati in Repubblica è di 53.713 (5 veicoli in meno nell’ultimo anno) e le immatricolazioni di veicoli, 531 nei primi tre mesi del 2021, hanno registrato una diminuzione di 77 unità (-13%) rispetto al primo trimestre 2020.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: