Bossone (ABS) su Fitch: “San Marino saprà dimostrare di essere un debitore importante. Cresce la fiducia nel sistema”

Da qualche mese alla guida dell'Associazione Bancaria Sammarinese, Biagio Bossone guarda con fiducia al sistema bancario del Titano e, partendo dalla stretta attualità, commenta le possibili ricadute sullo stesso sistema del recente declassamento del rating di San Marino da parte di Fitch. “E' un segnale da considerare con importanza – commenta – ma non mi preoccupa perché San Marino saprà dimostrare di essere un debitore importante. Per quanto riguarda il sistema bancario, stiamo vivendo una fase positiva, la raccolta sta crescendo già da tempo e riteniamo che la fiducia nel Paese e nel sistema bancario stia crescendo”.

Fiducia che cresce, banche che devono essere pronte ad attrezzarsi per affrontare nuovi orizzonti, che potranno aprirsi con l'accordo di associazione con l'UE, tra rischi e opportunità: “i vantaggi sono quelli di poter concorrere in un mercato più ampio – dice - gli svantaggi sono quelli di concorrere in un mercato più ampio”. Davanti alla platea della convention della Myo+ di Simona e Marco Bianchini, una analisi dettagliata sull'impennata inflazionistica, proprio in quello che doveva essere invece l'anno della ripresa.

In luce la cause, così come alcune delle soluzioni possibili, insieme alle prospettive, cui guarda con un ottimismo che definisce “moderato”: “lo scenario più probabile è quello in cui l'inflazione tenderà ad essere più contenuta, ma tenderà anche a rimanere più elevata dei livelli ai quali ci eravamo abituati fino a qualche anno fa. La forte tensione inflazionistica scemerà nel 2023-2024, ma i fattori strutturali tenderanno a renderla mediamente più elevata che nel recente passato. Politiche macroeconomiche eccessivamente restrittive potrebbero farci malissimo e soprattutto rischierebbero di interrompere il processo di transizione ecologica, che dobbiamo assolutamente portare avanti”.

Nel video, l'intervista al Presidente dell'Associazione Bancaria Sammarinese, Biagio Bossone

