L'ANALISI Bossone: “San Marino esempio di resilienza. Superate tre crisi senza austerità” L’ex vertice di Bcsm sulla rivista Il Mulino analizza il caso sammarinese: occupazione pubblica, distribuzione della ricchezza e coesione sociale i fattori della tenuta

Bossone: “San Marino esempio di resilienza. Superate tre crisi senza austerità”.

Un piccolo Stato che diventa un caso di studio internazionale per l'economia globale. È la lettura proposta da Biagio Bossone sulle pagine della rivista Il Mulino. Economista di profilo internazionale, già membro del Consiglio di amministrazione del Fondo Monetario e del Gruppo della Banca Mondiale, Bossone conosce da vicino la storia recente del Titano: fu infatti ai vertici della Banca Centrale nella fase più complessa per il sistema finanziario sammarinese. Le sue dimissioni, giunte al culmine di un acceso confronto con la politica, segnarono uno snodo cruciale nei delicati equilibri istituzionali di quegli anni.

Oggi Bossone torna ad analizzare la parabola sammarinese ponendo un quesito fondamentale: è possibile affrontare grandi crisi senza ricorrere all’austerità e al ridimensionamento dello Stato? La sua risposta è sì. E a chi sostiene che le dimensioni di San Marino rendano il caso irrilevante, l'economista replica che, al contrario, le piccole economie sono ambienti ideali in cui le dinamiche di causa-effetto sono più trasparenti e veloci.

Nel suo articolo, Bossone evidenzia come la Repubblica abbia attraversato tre enormi shock – la fine del segreto bancario, la pandemia e la frammentazione geopolitica – riuscendo a preservare coesione sociale e stabilità democratica. Una tesi che ribalta la narrazione di un Paese considerato per anni soltanto un'anomalia finanziaria. Per Bossone, la resilienza sammarinese poggia su tre pilastri: un settore pubblico forte come elemento di stabilizzazione della domanda; una distribuzione della ricchezza meno polarizzata, sostenuta da un'ampia proprietà della casa non speculativa; un sistema di gestione del conflitto sociale che ha calibrato anche i flussi migratori e di lavoro.

In questa equazione, l'aumento del debito pubblico è stato utilizzato non come alibi per l'inazione, ma come leva temporanea per assorbire l'impatto della crisi sulle famiglie, mantenendo fermo l'impegno al rientro. A sostenere concretamente il sistema è stata però la struttura produttiva: una manifattura di nicchia e orientata all'export – dalla meccanica al biomedicale – arrivata a pesare fino a un terzo del valore aggiunto nazionale. Un dato proporzionalmente superiore a quello di Germania e Italia, che ha compensato il ridimensionamento del comparto bancario.

Proprio il settore bancario resta però, nell’analisi di Bossone, il principale elemento critico e la ferita ancora irrisolta della transizione sammarinese. A distanza di oltre un decennio dal suo incarico sul Titano, Bossone propone dunque una chiave interpretativa che riapre il dibattito: di fronte alle crisi, la priorità deve essere il mero risanamento dei conti o la protezione del tessuto sociale? Il caso San Marino, conclude l'economista, dimostra che aggiustare i conti senza svuotare le istituzioni e senza scaricare interamente il peso sui cittadini è possibile.

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