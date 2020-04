Bsi: bilancio 2019 in positivo, nessun utile distribuito per meglio supportare la ripresa

L'Assemblea dei Soci di Banca Sammarinese di Investimento ha approvato il Bilancio di Esercizio 2019 che si è chiuso con un utile netto di Euro 4.740.999 dopo aver effettuato un accantonamento al Fondo Rischi Finanziari Generali di Euro 2. Nel 2019 la raccolta ha registrato un incremento di circa il 14%, assestandosi ad oltre 807 milioni di euro. Gli impieghi netti, relativi a crediti verso clientela, hanno registrato un incremento dell’11% pari a circa 150 milioni.

"La solidità dell’Istituto e la correttezza della politiche di gestione intraprese - si legge in una nota - trovano riscontro nel coefficiente di solvibilità (total capital ratio) che si attesta sul 16%, valore superiore al richiesto parametro dell’11%. Vista la fase che si sta attraversando l'Istituto di credito, in un’ottica di responsabilità ed estrema prudenza, non ha distribuito alcun utile d’esercizio, per permettere all’Istituto di meglio supportare, in attesa della ripresa, il servizio a sostegno delle famiglie ed imprese della Repubblica.