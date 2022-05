Bsi: bilancio record, utile supera gli 8 mln

Oltre 8 milioni di utile per Banca Sammarinese di Investimento, che chiude l'anno con il miglior risultato economico e patrimoniale di sempre. L'Assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, che vede un utile netto di Euro 8.057.281. Un risultato, per l'Istituto, tanto più 'eclatante in quanto conseguito in un contesto economico ancora incerto e fortemente influenzato dall’emergenza sanitaria'. Ora l'obiettivo di Bsi è rafforzare l'azione di sviluppo sul territorio a conferma della correttezza delle scelte strategiche operate.

Lo scorso anno, si legge in una nota - "La raccolta complessiva ha abbondantemente superato il miliardo e duecento milioni di euro, registrando un incremento del 15,53% rispetto al 2020. Gli impieghi netti, relativi ai crediti verso clientela, hanno registrato un aumento del 5% attestandosi a circa 168 milioni di euro. La qualità dei crediti erogati è anche testimoniata dal rapporto tra le sofferenze nette e gli impieghi netti che si attesta al 2,43% (in diminuzione rispetto al 3,33% registrato nel 2020); di gran lunga il miglior dato espresso dal sistema bancario sammarinese". Solidità della Banca Sammarinese testimoniata anche dal fatto che il patrimonio libero copre ampiamente lo stock di crediti non performing.

Il coefficiente di solvibilità (total capital ratio) si attesta al 17,58%, superando ampiamente la soglia dell’11% prevista dalle attuali disposizioni di vigilanza.



