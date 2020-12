Bsm ed Ente Cassa festeggiano i 100 anni con il ricordo dei fondatori

La commemorazione (foto Ente Cassa Faetano)

Da piccola cooperativa nata nella canonica del parroco di Faetano a società per azioni. I 100 anni di storia di Bsm ed Ente Cassa sono stati celebrati rendendo omaggio a Don Eugenio Fabbri, uno dei protagonisti di una storia iniziata il 20 dicembre 1920 quando un gruppo di uomini diede vita alla Cassa rurale dei prestiti di Faetano.





Una realtà, come ricordano l'istituto di credito e la Fondazione, che operò nella raccolta e nel prestito di denaro ma, allo stesso tempo, “nella realizzazione di un modello in cui l'attività bancaria fosse a servizio della comunità e della persona”. Fino agli anni '60 l'attività in ambito locale, poi la costruzione di una vera sede nel '72 e, pochi anni dopo, la prima agenzia in Città. E' nel 2000 che avviene la trasformazione in società per azioni, con la nascita della Banca di San Marino ed Ente Cassa di Faetano.

“Emoziona ancora oggi – ha detto il presidente dell'Ente Giuseppe Guidi ricordando i fondatori – immaginare questi uomini unire le forze nel comune intento di riscattare la propria gente dalle difficoltà”. ”Intendiamo onorare al meglio il mandato ereditato dai nostri fondatori”, ha ribadito la presidente di Bsm, Francesca Mularoni.