BANCHE BSM: l'assemblea dei soci dell'Ente Cassa apre alla cessione della quota di maggioranza Ora si attende l'ok definitivo di Banca Centrale per la cessione alla San Marino Group del pacchetto di maggioranza.

Si delinea il nuovo futuro per Banca di San Marino. L'assemblea dei soci dell'Ente Cassa di Faetano respinge a larga maggioranza la proposta di modifica statutaria avanzata da un gruppo di soci per reintrodurre il vincolo del 51% in capo all'assemblea nel caso di cessione della maggioranza delle azioni di BSM. Di fatto quindi l'Ente apre alla vendita del pacchetto di maggioranza alla San Marino Group SpA. La parola finale ora spetta a Banca Centrale che può approvare o meno l'investimento.

Il apertura il neo presidente Sergio Barducci aveva caldamente invitato i soci ad uno spirito di ampia collaborazione per rafforzare l’intento comune di dare un nuovo futuro all’Ente Cassa di Faetano. Assemblea chiamata anche a nominare un membro del CdA, il sindaco unico e un componente del collegio dei probiviri. Pertanto i membri nominati negli Organi Sociali dell’Ente sono:

Presidente - Sergio Barducci

Consiglio di Amministrazione - Roberta Mularoni, Alessandra Mularoni, Carlo Giorgi, Stacchini Cristian

Sindaco Unico - Dario Cardinali

Collegio dei Probiviri - Casadei Valentini Augusto, Guidi Marino Enio, Scarano Valerio



"Sono soddisfatto - afferma Marco Beccari, presidente uscente dell'Ente Cassa di Faetano - oggi termino il mio mandato e con questo risultato mi sento più leggero. Parte oggi anche un nuovo Consiglio d'Amministrazione e si andrà avanti. Adesso aspettiamo la Banca Centrale per il responso sugli investitori e dopo si parte. Credo che ci sia molto da fare - aggiunge - ci siano tante possibilità in più rispetto a quante ne avevamo prima".

"Per me sono stati tre anni in salita - sottolinea Beccari - perché come Ente non avevamo un soldo. Adesso, invece, ci saranno le disponibilità economiche, quindi sia per la banca che per quanto riguarda l'Ente, credo che il futuro non può che farci sorridere".

L'intervista a Marco Beccari (Presidente uscente Ente Cassa di Faetano)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: