Business Forum San Marino-Cina: giovedì 15 incontro per parlare del futuro dell'economia

In occasione del 50° anniversario delle relazioni ufficiali tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Popolare Cinese, la Segreteria di Stato per l'Industria ha deciso di organizzare per giovedì 15 luglio un business forum dedicato agli scambi commerciali ed economici tra i due paesi dal titolo: "Conoscere l'oggi per immaginare il domani". L'evento si svolgerà al Palazzo del Kursaal dalle 10.30 alle 12.30, alla presenza di importanti ospiti provenienti proprio dalla Cina, in rappresentanza di alcune delle più importanti banche dello Stato. La volontà è creare rapporti commerciali saldi, utili per ripartire dopo la pandemia.

Nel video l'intervista a Fabio Righi, Segretario di Stato per l'industria e l'artigianato

