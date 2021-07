Business Forum San Marino-Cina: giovedì 15 incontro per parlare del futuro dell'economia e delle imprese

Lavorare insieme per rilanciare l'economia e ripartire dopo il Covid: per il Business Forum di quest'anno, che arriva in occasione dei 50 anni delle relazioni ufficiali tra San Marino e la Cina, la Repubblica ha organizzato una giornata di incontro, che si svolgerà giovedì 15 luglio al Palazzo del Kursaal, in cui interverranno ospiti importanti, tra cui i rappresentanti di Bank of China e China Construction Bank, alcune delle più importanti banche al mondo, oltre all'Alibaba Alipay, una delle più importanti piattaforme di pagamento online. L'incontro sarà un'ottima occasione per confrontarsi e capire come agevolare il lavoro delle imprese, rimarcando però, sottolinea il Segretario di Stato Righi, l'identità locale che permetta ai giovani di San Marino di avere nuove opportunità. Per ripartire insieme dopo la pandemia è fondamentale lavorare tutti insieme, cercando anche di far collaborare tra loro le superpotenze mondiali, e proprio San Marino, che ha sempre mantenuto buoni rapporti con tutte le realtà, potrebbe giocare un ruolo utile in questo senso, come dice il Segretario.



Nel video l'intervista a Fabio Righi, Segretario di Stato per l'industria e l'artigianato