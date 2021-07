Business Forum San Marino Cina, Righi: "Dobbiamo scegliere se governare le sfide"

“Realtà così distanti possono continuare a dialogare e conoscersi”, esordisce il Segretario all'Industria Fabio Righi, che coglie la lezione della pandemia e riferendosi alle grandi sfide del futuro sprona il paese all'azione: “Dobbiamo scegliere – dice – se subirle o governarle”. Un partner come la Cina diventa strategico. Il forum di oggi – rimarca – un punto di partenza, l'inizio di un nuovo percorso. “Soprattutto in una scena globale mutata, anche in seguito alla pandemia. Credo quindi sia fondamentale rilanciare le relazioni fra i due paesi e che si possa incrementare ulteriormente il rapporto, soprattutto in un momento di grande crescita, anche di San Marino: il Fondo Monetario prevede un 4% in più nei prossimi anni”.

Lorenzo Riccardi, ministro a disposizione di San Marino a Shanghai, parla di “rapporto modello tra sistemi diversi ma basato sulle analogie di interessi comuni”. La Cina è la prima economia per numero e flussi di investimenti esteri e commercio internazionale ma anche le imprese del Titano hanno tanto da offrire, “in termini di competenze, innovazione, qualità, voglio e spirito imprenditoriale”, rimarca Laura Fabbri dell'Agenzia per lo Sviluppo. E sempre più operatori economici del Titano – come emerge da un recente sondaggio - guardano con interesse al mercato cinese. In platea istituzioni, ambasciatori, rappresentanti di grandi banche cinesi e Alibaba Alipay, una delle più importanti piattaforme di pagamento online con la quale San Marino, un anno fa, ha avviato una collaborazione. Il servizio sarà attivo anche in Repubblica: “Una grande opportunità non solo per attrarre a San Marino nuovi flussi ma anche di crescita delle nostre imprese verso l'esterno”.

Nel servizio le interviste a Fabio Righi Segretario Industria e a Laura Fabbri Agenzia per lo Sviluppo