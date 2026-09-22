INDUSTRIE Byd e San Marino, Fabbri: "Progetto ad amplissimo raggio, tecnici e politica decideranno come svilupparlo" Il segretario di Stato parla dopo l'ok del Congresso alla costituzione della filiale sul Titano del colosso cinese: "Serve sinergia e unità di intenti per capire cosa sarà di maggiore interesse per la Repubblica"

A sei mesi dalla firma dell'accordo quadro di marzo, il Congresso di Stato ha dato l'ok con delibera alla costituzione della filiale sammarinese di Byd, colosso cinese della mobilità elettrica e delle infrastrutture energetiche. Ampio l'oggetto sociale indicato nel nulla osta: dalle infrastrutture di ricarica alla raccolta e ritiro delle batterie, fino alla ricerca sul loro riutilizzo. Il provvedimento, afferma il segretario all'Industria, Rossano Fabbri, "dà percorso e gambe a un work in progress. Rappresenta un passaggio importante, ma per l'operatività dei singoli dossier si dovrà comprendere cosa potrà portare avanti Byd a San Marino, guardando alle nostre prerogative, alle nostre caratteristiche e a quello che è più di interesse per la Repubblica di San Marino".

Si tratta di un progetto ad ampio raggio, conferma Fabbri: "A mio giudizio la filiera degli autoveicoli green è una piccola parte e nemmeno la più importante. Si parla di energia, di batterie di seconda generazione, di ricerca, di sviluppo: tutti ambiti che sono stati posti all'attenzione del Paese per comprendere il Paese che cosa vuole, cosa intende sviluppare con colossi come BYD".

La decisione sui prossimi passi, dunque, spetterà ai tecnici e alla politica: "Prima capiamo cosa vogliamo fare, verifichiamo che dal punto di vista tecnico e politico ci sia una sinergia e anche una unità d'intenti. E poi vedremo quali sono i grandissimi effetti, anche economici e d'immagine, che l'accordo può portare alla Repubblica. Perché noi oggi ci presentiamo, credo, al mondo con una dimensione completamente diversa. Il mondo sta comprendendo quanto la Repubblica di San Marino, pur con le sue ridotte dimensioni, può essere davvero una filiera importante", dice il segretario di Stato.

Nel video, l'intervista al segretario di Stato all'Industria, Rossano Fabbri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: