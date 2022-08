Caldo: Coldiretti, ondata colpisce 332 mila aziende agricole

La nuova ondata di caldo interessa territori già duramente provati dalla siccità, compromettendo i raccolti di quasi la metà (46%) degli agricoltori italiani per un totale di 332 mila imprese. È l'allarme lanciato dalla Coldiretti per l'arrivo di temperature fino a 40 gradi in tutte le Regioni, a partire dalla Pianura Padana dove la mancanza di acqua minaccia oltre il 30% della produzione. La lista è lunga, ricorda la Coldiretti, che conta cali produttivi del 45% per il mais e i foraggi, del 20% per il latte nelle stalle, del 30% per il frumento duro per la pasta di oltre 1/5 delle produzione di frumento tenero, del 30% del riso; il 15% frutta è ustionata da temperature di 40 gradi, mentre il 20% cozze e vongole sono uccise dalla mancanza di ricambio idrico nel Delta del Po. Preoccupa anche la vendemmia appena iniziata con una prospettiva di un calo del 10% delle uve. Secondo la Coldiretti, si è di fronte ad un impatto devastante sulle produzioni.

Nel video l'intervista a Lorenzo Bazzana, responsabile economico Coldiretti