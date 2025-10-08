Camera Commercio: esternalizzazione dei servizi nella piena operatività

Servizi alle imprese: dalla Pubblica Amministrazione a Camera di Commercio, guardando in particolare alla Gestione del Registro delle imprese e al rilascio delle autorizzazioni ad operare e relative certificazioni. Il percorso virtuoso prosegue ed entra nella fase 3, vale a dire, a pieno regime dal 1 ottobre. “Una fase importante – spiega il Segretario all'Industria e Commercio, Rossano Fabbri - l'ultima fase che poi proietterà direttamente Camera di Commercio come primo interlocutore e interfaccia per la Repubblica di San Marino nel mondo delle imprese, del commercio a tutto tondo e dell'artigianato. Una fase importante, una fase dove Camere di Commercio potrà sostanzialmente adempiere a tutto quello che riguarda il rilascio delle licenze in completa autonomia, contando sempre sulla parte pubblica, anche dell' Ufficio Attività Economica che rimane a disposizione per ogni evenienza”.

In luce la condivisione del percorso come il valore dell'autonomia per Camera di Commercio quale “casa delle imprese” dice il Presidente Colombini – sotto un unico coordinamento: “Va ringraziato tutto l'apparato pubblico – dice il Presidente di Camera di Commercio, Emanuel Colombini - per l'assistenza alla Camere di Commercio per questo passaggio importante. E' un passaggio che segna questa collaborazione fra pubblico e privato ed è un modello che noi pensiamo si debba anche pensare di replicare, perché è un modo per snellire alcuni uffici pubblici, alcune procedure. Ovviamente, il mondo privatistico come quello della Camere di Commercio ha l'obiettivo di rendere più efficace ed efficiente questi tipi di processi e dare alle imprese una risposta più veloce e anche più efficace”.

Nel video, le interviste al Segretario all'Industria e Commercio, Rossano Fabbri e al Presidente di ASE C-C, Emanuel Colombini







