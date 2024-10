Camera di Commercio compie 25 anni, Cecchetti: "Gioco di squadra per affrontare sfide complesse"

Nel video, l'intervista a Denis Cecchetti, Direttore Generale ASE – CC

Tre anime e tre ambiti di operatività - Camera di Commercio, Agenzia per la Promozione degli Investimenti, Agenzia per il Commercio Internazionale. Funzioni accresciute nel tempo, 25 anni, che la struttura celebra proponendo un momento di riflessione, partendo dalle trasformazioni e le sfide che il Paese ha affrontato.

“È un convegno importante – spiega il Direttore di ASE-CC - non solo perché fa il punto sui 25 anni dell'azienda, ma fa una comparativa su quello che è accaduto a livello internazionale, europeo, italiano, sammarinese e a livello di Camera di Commercio. Ne emerge un quadro molto forte, San Marino ha fatto veramente i salti mortali in questi 25 anni e si è trasformata moltissimo".

Dal consolidamento del Paese nei principali organismi internazionali all'allineamento alle migliori pratiche e standard, attraverso riforme economiche e finanziarie che hanno ridisegnato il sistema alla base dell'economia. Ancora, la grande attività sul fronte bilaterale fino alle sfide dettate dalle riforme sociali, da ultimo, la pandemia. Passaggi chiave, che saranno raccontati dai protagonisti per comprendere meglio il presente – ricorda il Direttore Cecchetti – e immaginare il futuro.

“Emerge anche il fatto che affrontare i prossimi anni, non dico i prossimi 25, i prossimi cinque anni, sarà forte ed efficace se fatto in squadra. Se tutte le forze, le idee, le organizzazioni, la popolazione giocheranno in squadra, allora, sarà più facile affrontare un mondo molto complesso, molto più impegnativo di quello che sono stati gli ultimi 25 anni”.

