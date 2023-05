Canapa a scopo agro-industriale. Righi: "Si prosegue sulla strada della green economy"

Sentiamo Fabio Righi

Aprire una filiera di produzione completamente nuova che tradotto vuol dire nuove opportunità per il tessuto economico del Paese. Diversi gli elementi qualificanti che sottostanno al progetto di legge andato in prima lettura nell'ultimo Consiglio con i suoi 11 articoli, per la coltivazione della canapa a scopo agro-industriale. Non ultimo il fine di garantire la liceità della filiera. Regole ma anche iniziativa privata. Sì, perché pur prevedendo una procedura amministrativa snella, si lascia agli operatori la possibilità di coltivare trasmettendo una semplice comunicazione di semina all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole. Un'altra porta aperta dunque sulla green economy.

Versatilità, eco-sostenibilità, resistenza, alcune delle caratteristiche della canapa, pianta che non richiede pesticidi, né fertilizzanti per crescere, fornisce prodotti alimentari, ingredienti per la cosmetica, è materia prima utile a diversi settori tra cui spicca l'edilizia.

La norma esclude il florovivaismo e punta sulla commercializzazione del prodotto vegetale, quindi pianta senza fiore. Il principio attivo contenuto – va ricordato - è talmente basso, (THC non superiore allo 0,3%) da non presentare alcun effetto terapeutico, tanto meno stupefacente. In ottica sicurezza, per coloro che vogliano coltivare canapa sono previsti corsi specifici di abilitazione. Che una volta ottenuta consentirà l'iscrizione all'apposito registro presso l'UGRAA. Stretta anche sul controlli. Chi non dichiara la coltivazione, e in generale, non rispetta le disposizioni di legge, comprese le indicazioni sulle sementi o piantine da utilizzare, si rende responsabile di una attività illegittima e sarà sanzionato di conseguenza.

Nel video l'intervista a Fabio Righi, Segretario di Stato per l'Industria, Commercio, Ricerca tecnologica, Semplificazione normativa.