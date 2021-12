Canti: "Agricoltura biologica in forte crescita"

“Il Progetto San Marino Bio è in forte crescita, - afferma il Segretario di Stato per il Territorio, Stefano Canti - se consideriamo che al momento sono 45 le attività accreditate, di cui 37 agricoltori. Proprio nella giornata di ieri si è concluso l'iter di abitazione di 5 organismi di controllo; ciò consente alla Repubblica di San Marino di essere parificata come Stato membro all'Unione europea, e non più come Stato terzo, nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti biologici”.

Su 2500 ettari di superficie coltivata, - stando sempre ai dati – circa il 20% ad oggi è in regime biologico: “numeri destinati a crescere – fa sapere la Segreteria di Stato – poiché sono molti gli operatori interessati che contattano l'Ufficio Gestione Risorse Agricole e Ambientali per ricevere informazioni sulle procedure”. “C'è interesse: il 40% dei vigneti - fa sapere Flavio Benedettini, responsabile del biologico per ASPA (Associazione Sammarinese Produttori Agricoli) - ormai o è in trasformazione o è già biologico, oltre ad una parte importante sia degli uliveti sia della produzione dei cereali. C'è un interesse anche sul fronte della zootecnia, insomma ci stiamo muovendo in questa direzione. L'unica criticità che ha l'agricoltura biologica - aggiunge - è che è una agricoltura sicuramente meno produttiva, quindi dobbiamo essere innanzitutto bravi agricoltori, poi serve anche il sostegno da parte di tutti. Ma pensare a San Marino come primo Stato interamente bio non è un'utopia”.

Di particolare importanza si è dimostrata – lo ricordiamo - la formazione di cui hanno beneficiato i tecnici UGRAA per tutte le attività di vigilanza e controllo, da attuare nel pieno rispetto della normativa europea.

Nel video le interviste a Stefano Canti, Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente e Flavio Benedettini, Responsabile del biologico per Aspa (Associazione Sammarinese produttori agricoli).