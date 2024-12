Capodanno: bene le prenotazioni a Rimini e San Marino

Vanno bene le prenotazioni alberghiere di Capodanno a Rimini che da qualche anno ha investito nell'offerta turistica invernale. "I dati al momento sono positivi perché le prenotazioni delle camere d'albergo sono già oltre il 55% per la sera del Capodanno", ha spiegato a margine di una conferenza stampa il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad.

Il primo cittadino ha anche sottolineato come il dato positivo venga registrato in un contesto di grande concorrenza da parte delle mete montane date le abbondanti nevicate degli ultimi giorni. "Ma soprattutto il dato che ci conforta molto - ha proseguito il sindaco - è che si stanno allungando i periodi di permanenza. Mediamente abbiamo vacanze di tre-quattro notti. Questo dimostra come la città non venga vista più solamente come luogo dove andare per il solo Capodanno, ma anche da vivere nei giorni attorno a questa data".

Anche a San Marino le prenotazioni negli hotel per Capodanno stanno andando molto bene, con un’occupazione prevista tra l’85% e il 90%, in linea con lo scorso anno. “Capodanno è il periodo più richiesto – spiega Rossano Ercolani, presidente Usot – insieme ai due sabati centrali delle festività natalizie”. La permanenza media resta di 1,7-2 notti, confermando il trend degli anni passati, mentre le richieste per i ristoranti continuano ad arrivare, con buone prospettive per il cenone di fine anno.