CARBURANTI Carburanti, a San Marino prorogato (anche se dimezzato) il taglio delle accise Fino al 31 luglio confermato anche l'extra sconto sulla Smac

Carburanti, a San Marino prorogato (anche se dimezzato) il taglio delle accise.

Il taglio delle accise sui carburanti a San Marino si dimezza ma prosegue un altro mese mentre resta invariata la ricarica "potenziata" sulla ricarica Smac. Sono le novità del Decreto Legge numero 83 adottato dal Congresso di Stato nei giorni scorsi.

Dal 1° luglio il taglio delle accise sul Titano scende da 20 a 10 centesimi al litro per benzina, gasolio, biodiesel e gasoli parafinici, e di 0,05 centesimi al chilogrammo per il GPL uso carburante, rispetto alle disposizioni in vigore fino al 30 giugno. Viene contestualmente prorogata al 31 luglio anche la misura di sostegno tramite la San Marino Card, con una ricarica di 20 centesimi per litro (5 centesimi in più rispetto al periodo pre crisi).

Il provvedimento si inserisce nel solco delle misure adottate anche nella vicina Italia e mira, come si legge nella relazione al decreto, "a garantire la continuità delle misure di sostegno ai consumi e a mitigare l'impatto dei costi energetici su cittadini e imprese." Il gasolio agricolo resta escluso dalle modifiche temporanee, con l'aliquota che rimane invariata.

In Italia il taglio delle accise scade il 3 luglio, con uno sconto di 5 centesimi al litro su benzina e gasolio.

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