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Carburanti: a San Marino sconto Smac e taglio accise per tutto giugno

Il 1° luglio termineranno gli sconti su benzina e gasolio sul Titano. In Italia si valuta l'eliminazione completa dello sconto

di Davide Giardi
5 giu 2026
Carburanti: a San Marino sconto Smac e taglio accise per tutto giugno

In Italia da domenica 7 giugno le accise sui carburanti dovrebbero tornare ai valori pre crisi in Medio Oriente. Il governo Meloni sta valutando di non prorogare ulteriormente il taglio delle tasse alle pompe. Troppo oneroso per i conti pubblici di Roma il mancato incasso. Per compensare l’aumento dei prezzi alla pompa, l'Esecutivo sta pensando di introdurre un bonus carburante da 100 euro, erogato tramite la "Carta dedicata a te", riservato ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 15.000 euro. La platea potenziale è stimata in circa 1,2 milioni di famiglie.

A San Marino invece gli sconti proseguiranno ancora per qualche settimana. Con il Decreto–Legge 3 giugno 2026 n. 76, il Congresso di Stato ha prorogato gli interventi straordinari in materia di carburanti emessi a marzo, che scadevano il 5 giugno. Lo sconto Smac di 20 centesimi per litro (con un aumento di 5 centesimi) e il taglio delle accise di 20 centesimi resteranno in vigore fino al 30 giugno 2026.

Il decreto prevede espressamente che dal 1° luglio le accise tornino a quelle di febbraio 2026.




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